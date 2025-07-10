В Москве 10 июля стало самым жарким днем с начала года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в городе составила 33,1 градуса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый рекорд температуры с начала 2025 года поставлен в Москве 10 июля, показатель составил плюс 33,1 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешний день, 10 июля, стал самым жарким днем этого года, температура в Москве уже перевалила через 33 градуса. В 12 часов она составила плюс 33,1 градуса на станции ВДНХ, которая является базовой для определения рекордных значений. Я напомню, что также рекордное значение для 10 июля было зафиксировано в 1996 году и составило 33,4 градуса. Нет сомнений, что этот рекорд будет превзойден", - сказал он.

Метеоролог добавил, что ранее самым жарким днем с начала года было 8 июля с температурой плюс 32,8 градуса.