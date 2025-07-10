Патриарх Кирилл открыл памятник погибшим в годы ВОВ валаамским юнгам

После церемонии предстоятель РПЦ вручил памятные иконки преподобных Сергия и Германа Валаамских курсантам Нахимовского училища

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита на Валаам открыл памятник "Валаамский юнга", посвященный героическим юнгам из Валаамской школы боцманов, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

"Никакой простой дисциплиной невозможно поднять человека в атаку, заставить его идти и сталкиваться лицом к лицу со смертью. Требуется вот эта внутренняя сила, это внутреннее движение. Вот именно поэтому еще раз хочу сказать, церковь с особым уважением всегда относилась и относится к людям в военной форме, к людям, давшим присягу. И это было всегда, при всех, как говорится, режимах. <...> Помогай нам всем Господь в это непростое время для нашего Отечества сохранять верность своей стране, верность воинской присяге, кого это касается, ну и служить всем нам, благу народа нашего, не за страх, а за совесть", - сказал патриарх на открытии памятника.

На торжественной церемонии присутствовали митрополит Воскресенский Григорий и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, глава Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин офицеры армии и флота, учащиеся Нахимовского военно-морского училища, а также духовенство Валаамского монастыря. Памятник поставлен на берегу Монастырской бухты рядом с мемориалом морякам Ладожской флотилии. Благословение на увековечение памяти погибших юнг в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне дал игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

После церемонии патриарх вручил памятные иконки преподобных Сергия и Германа Валаамских курсантам Нахимовского училища.

Школа боцманов была образована на Валаамском архипелаге в 1940 году после эвакуации братии обители и перехода зданий монастыря военным морякам. При школе боцманов также была создана первая в истории СССР экспериментальная рота юнг, в которую набрали около 100 юношей-добровольцев 15-17 лет. После начала Великой Отечественной войны курсанты, многие из которых не достигли совершеннолетия, выразили желание направиться на фронт и позднее участвовали в наступательных операциях по прорыву блокады Ленинграда. По данным школы юнг, почти каждый второй юнга из сражавшихся ради освобождения Ленинграда от блокады погиб.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.