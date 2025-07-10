Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

В ведомстве посоветовали при наличии кондиционера поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жаркая погода ухудшает условия трудовой деятельности. При температуре плюс 28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на час, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов - на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса - на четыре часа", - посоветовали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в качестве профилактики продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к экстремальным. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

"При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут. Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, дополнительная витаминизация", - заключили в надзорном ведомстве.