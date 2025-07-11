11 июля, 12:00
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День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

Праздник, установленный в память об апостолах Петре и Павле, — непереходящий, то есть его дата фиксирована. Каждый год он отмечается 12 июля. Рассказываем об истории праздника, его значении и традициях
Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Название праздника

День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. О событиях жизни Петра и Павла рассказывают Деяния святых апостолов, послания апостола Павла, а также апокрифическая литература. Интересно, что апостол Петр упоминается только в первой части книги Деяний апостолов (главы 1–15). В следующих главах рассказывается о миссионерской деятельности апостола Павла, а упоминаний о Петре в них совсем нет.

Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне. Общего мнения об их смерти у историков нет. Автор сборника житий святых "Четьи минеи" Димитрий Ростовский считает, что они были казнены либо в один день, либо с разницей ровно в один год.

Что мы знаем о Петре и Павле

Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа.

Именно он находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр ревностно проповедовал Его учение и возглавил первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на кресте вниз головой.

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Павел не был учеником Христа во время земной жизни последнего. Савл (имя апостола до обращения в христианство) участвовал в преследованиях первых христиан. После видения на пути в Дамаск — голос Христа — Савл стал проповедником христианства, он основал христианские Церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен.

История праздника

В 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться более широко. Само же появление праздника связывается с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

Поэтому православные отмечают этот день 12 июля, а католики — 29 июня (по юлианскому календарю).

Традиции

Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется "апостольский". 12 июля, день памяти апостолов, — уже праздничный, не постный день (исключение — когда праздник выпадает на среду или пятницу). На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования "макушки лета", начиналась подготовка к сенокосу. Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встреча восхода солнца, игры в свадьбу и пр.). 