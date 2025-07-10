Прокуратура потребовала отремонтировать асфальт на 15 улицах в центре Петербурга

Участки имеют колейность, просадки, ямы и выбоины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга зафиксировала колейность, ямы и выбоины на 15 улицах, ведомство потребовало отремонтировать дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Прокуратура потребовала отремонтировать дороги на 15 улицах. <…> Установлено, что участки автомобильных дорог на 15 улицах Центрального района, в том числе на Большой Московской улице и улице Марата, имеют колейность, просадки, ямы и выбоины", - говорится в сообщении.

Прокурор Центрального района внес представление в адрес руководителя СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", которое находится на рассмотрении, отметили в пресс-службе. Устранение нарушений также контролируется.