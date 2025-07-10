Состав инсектицида в доме с погибшими детьми под Красноярском соответствовал этикетке

В ходе допроса один из специалистов подтвердил наличие синтетических и лакокрасочных покрытий в доме, с которых средство должно удаляться по инструкции

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Состав дихлофоса в доме в селе Красная Сопка в Красноярском крае, где отравились и погибли четверо детей, соответствовал компонентам, указанным на баллоне. Это следует из показаний эксперта-химика, данных в суде, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления умерли четверо детей. В декабре того же года их отцу Дмитрию Виноградову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной смерти стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне трагедии глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых. В мае 2025 года Назаровский городской суд Красноярского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины.

"Эксперт-химик пояснил механизм исследования инсектицида, подтвердил соответствие качественного состава компонентов средства указанным на этикетке баллона", - сообщили в ведомстве. Также на заседании в четверг был допрошен еще один специалист, которая подтвердила наличие синтетических и лакокрасочных покрытий в доме Виноградовых, с которых инсектицид должен удаляться по инструкции. Свидетели опрашивались по видео-конференц-связи.