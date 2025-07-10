Пермский зоопарк закрывается для переезда на новую площадку

Дата открытия на новом месте будет объявлена позднее

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Пермский зоопарк в центре города закрывается для завершения переезда на площадку нового зверинца в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"13 июля 2025 года станет заключительным днем работы Пермского зоопарка на ул. Монастырской! Мы закрываемся, чтобы скоро открыть свои двери на новой площадке по адресу ул. Архитектора Свиязева, 17в (микрорайон Нагорный)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата открытия Пермского зоопарка на новом месте будет объявлена позднее.

Новый зоопарк в Перми начали строить в мае 2017 года. Предполагалось, что открытие зоопарка для посетителей состоится в 2023 году к 300-летнему юбилею города. Однако в юбилейный год Перми в новые вольеры зоопарка переехали только 300 первых животных из всей коллекции. Новый зоопарк будет полноценным природно-ландшафтным парком площадью 26 га. На территории будут функционировать пять вольерных комплексов: "Лесная мозаика", "Обитатели гор", "Полярный мир", "Африканская саванна", "Тропический рай и страна обезьян".

Пермский зоопарк ведет свою историю с созданного в 1922 году при краеведческом музее уголка живой природы. Самостоятельной организацией зоопарк стал в 1933 году, сейчас там содержатся более 200 видов животных. Пока зоопарк занимает площадь в 1,95 га в историческом центре Перми на месте бывшего архиерейского кладбища при Спасо-Преображенском кафедральном соборе.