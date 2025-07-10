Жители Марий Эл примут участие в разработке стратегии развития региона до 2036 года

Стратегия рассчитана на несколько этапов, проведена диагностика социально-экономического развития и определены приоритетные направления

ЙОШКАР-ОЛА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Марий Эл могут принять участие в разработке стратегии развития республики до 2036 года и высказать свое мнение в выборе приоритетных проектов. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Для того, чтобы стратегия отвечала, в первую очередь, потребностям населения, важно мнение людей, потому предлагаю жителям принять активное участие в формировании важнейшего документа региона и выборе приоритетных проектов и инициатив", - сказал Зайцев. Он отметил, что опрос можно пройти на портале госуслуг.

По словам главы республики, стратегия рассчитана на несколько этапов и к настоящему моменту уже проведена диагностика социально-экономического развития и определены приоритетные направления. "К составлению документа на конкурсной основе привлечены эксперты с многолетним опытом работы, в числе которых представители органов власти, бизнес-сообщества, высших учебных заведений", - заметил Зайцев. При разработке стратегии ее авторы опирались, прежде всего, на национальные цели развития страны и задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. "Конечно, с учетом региональной специфики, перспективных отраслей и вопросов, требующих решения именно на территории Марий Эл", - пояснил глава республики. Он подчеркнул также, что в регионе заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы у населения появлялись новые возможности, внедрялись современные технологии и при этом сохранялась культура республики и повышался уровень жизни.