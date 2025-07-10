Теплоход, с которого произошел разлив ГСМ в Енисее, подняли на берег

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что судно осматривают

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Теплоход, потерпевший крушение на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского крае, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов, поднят на берег. Его осматривают, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 8 июня стало известно, что в Казачинском районе Красноярского края теплоход, буксировавший две баржи, получил пробоину и повредил рулевое управление, его прибило к берегу. У судна поврежден топливный бак. Произошла утечка до 30 тонн дизельного топлива. Новый выброс нефтепродуктов в акваторию Енисея был зафиксирован при подготовке к подъему затонувшего судна. 6 июля сообщалось, что судно эвакуировано для ремонта на базу речфлота в село Галанино.

"В настоящее время осуществлен подъем теплохода, следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сегодня проводится его осмотр, фиксируются повреждения, полученные в результате произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, теплоход при буксировке наехал на мель, что привело к повреждению резервуаров с дизельным топливом. Произошла утечка нефтепродуктов, ущерб собственнику судна составил более 1 млн рублей. Вред, причиненный окружающей среде от разлива нефтепродуктов, устанавливается.

Ранее глава района Юрий Озерских сообщал, что возбуждено два уголовных дела - одно о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и метрополитена, другое - о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. А также пять административных дел.

По информации следствия, сейчас назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.