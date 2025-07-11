Школьное питание: советы родителям

Более 86% опрошенных учеников начальных классов довольны качеством еды в школьных столовых, следует из результатов исследования Федерального центра мониторинга питания обучающихся. Рассказываем о сложностях организации питания для школьников и инструментах активного контроля со стороны родителей

Эксперт университета Росбиотех Константин Деревсков считает, что питание в школах — больше не вопрос лишь калорий и меню, это зеркало социальных трансформаций, привычек семьи, отношения к заботе и детству. "Любимые учениками макароны с сыром, блины и борщ на столах учебных заведений не отменяют тревоги родителей за здоровье своих детей, особенно обострившейся после отравлений в Ростове и Калининграде. Федеральный центр мониторинга питания рапортует: 86% младшеклассников довольны едой, однако за этими цифрами скрывается сложная реальность организации питания для миллионов детей", — отмечает он.



"Школьная столовая становится ареной для диалога о качестве жизни, воспитании вкуса и стратегиях развития нации потому, что есть системные проблемы", — говорит эксперт. Деревсков подчеркивает, что школа — место учебы, а не пищевой комбинат, часто там лишь разогревают готовую еду, что грозит разрывом холодовой цепи и ростом патогенов. По его словам, жесткие бюджетные рамки тендеров на льготное питание 1–4-х классов ограничивают возможности для улучшений, а сама отрасль страдает от нехватки кадров и высокой текучки персонала.

Пробелы между нормой и практикой

Эксперт добавляет, что основная нагрузка и ответственность за питание школьников лежат на директоре учебного заведения, как того требует закон. "Сегодня действует свыше 80 нормативных документов, регламентирующих в том числе обязательное горячее питание, 20-минутные перемены на еду и двухнедельное меню по возрастным нормам КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы). Но на практике главные уязвимости — логистика, нарушение хладоцепи — прямой путь к росту опасных микроорганизмов — и финансы — конкурентная борьба за цену в тендерах оставляет мало ресурсов на качественные улучшения. Отсутствие полноценных производственных кухонь во многих школах усугубляет ситуацию", — поясняет он.

Деревсков подчеркивает, что законодательство дает родителям не просто право, а инструменты для активного надзора. Основной разрешительный документ — Методические рекомендации MP 2.4.0180-20 ("Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" — прим ТАСС). Согласно ему любой родитель может подать письменное заявление директору школы о включении в комиссию по контролю за питанием, и школа обязана закрепить этот порядок в своем локальном акте.

Что конкретно проверить в столовой?

По словам эксперта, в первую очередь необходимо проверить безопасность производства и осмотреть зону раздачи. "Рабочие поверхности должны быть безупречно чистыми, без посторонних предметов. Полное отсутствие насекомых — обязательное условие. Оцените персонал: спецодежда — чистая, целая, без пятен; волосы полностью убраны под головные уборы; отсутствуют кольца, серьги, браслеты. При порционировании пищи сотрудники обязаны работать в чистых одноразовых перчатках. Обратите внимание на маникюр поваров — допускается только короткий обрезной, без лака. Посуда (тарелки, кружки) не должна иметь сколов или трещин. Готовые блюда на раздаче обязаны быть закрыты крышками. Проверьте доступность и состояние мест для мытья рук учеников: наличие мыла, наглядных инструкций, сушилок или бумажных полотенец", — рассказывает он.

Второе, на что следует обратить внимание, — качество и соответствие. Необходимо сравнить фактический рацион детей в день проверки с утвержденным двухнедельным меню, уточнить наличие контрольных проб всех приготовленных блюд (они хранятся 48 часов). "Важно, чтобы в столовой было приятно находиться. Мебель — удобная для детей любого возраста, свет — достаточно яркий, но не резкий, чистота на столах и полу, а также отсутствие любых раздражающих запахов. Зафиксируйте объем пищевых отходов: "индекс несъедаемости" свыше 20% сигнализирует о возможных проблемах со вкусом блюда, температурой подачи или недостатке времени, выделенного учащимся на прием пищи. Как показывает практика, родители первоклассников проявляют наибольшую активность в контроле", — говорит Деревсков.

Индивидуальные потребности и рекомендации для родителей

Эксперт подчеркивает, что школа обязана учитывать особые пищевые потребности учеников. Пункт 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прямо предписывает организацию лечебного и диетического питания. "Алгоритм для родителей: заручиться медицинским подтверждением. Оформите у лечащего врача документ, фиксирующий диагноз (пищевая аллергия на молочный белок, целиакия) и необходимые диетические предписания для предоставления школе. Утвердить персональный рацион: совместно со школьным ответственным лицом или диетологом разработайте и согласуйте меню, строго соответствующее медицинским требованиям ребенка. Если школа технически не может обеспечить приготовление такого меню, родители вправе передавать ребенку домашнюю еду в контейнере. В этом случае школа обеспечивает ее безопасное хранение (холодильник), разогрев до нужной температуры и сервировку", — рекомендует собеседник агентства.

Деревсков добавляет, что школьная кухня — не фабрика индивидуальных рационов. Основное меню готовится массово по утвержденным сборникам рецептур, однако администрация обязана найти решение для детей с медицинскими показаниями.

Запрос к системе

"Исследование, проведенное Федеральным центром мониторинга питания обучающихся по поручению Министерства просвещения РФ с участием 2,2 млн респондентов, показывает позитивную динамику: 84% родителей считают, что их дети довольны питанием, однако на увеличение разнообразия и введение меню свободного выбора указали 41% опрошенных — это запрос к системе", — отмечает эксперт.

По его мнению, безопасность, подтвержденная родительским контролем, и гибкость в решении индивидуальных задач — обязательные условия для превращения школьной столовой из источника тревог в место, где ребенок получает не только калории, но и удовольствие. "Активность родителей, их готовность лично участвовать в проверках — важнейший элемент этой системы наравне с работой директора и соблюдением СанПиНов", — заключает эксперт ТАСС.

Мила Степанян