10 июля, 15:39

У Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 900 автомобилей

Время ожидания в очереди около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 900 автомобилей находится в очереди на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 15:00 мск. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

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"В очереди со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 8 по 12 июля, средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. 

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