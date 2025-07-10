В филиале МЭИ запустили новую солнечную электростанцию

Объект появился в год 30-летия филиала МЭИ в городе Волжский и 95-летия НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новую солнечную электростанцию мощность 35 кВт запустили в волжском филиале Национального исследовательского университета "МЭИ", сообщает пресс-служба вуза.

"Объект (солнечная электростанция - прим. ТАСС) появился в год 30-летия филиала МЭИ в городе Волжский и 95-летия НИУ "МЭИ" и стал настоящей инновационной площадкой для развития вуза. <…> Солнечная электростанция уже начала выработку первых киловатт-часов в городскую сеть и для энергоснабжения студенческого кампуса волжского МЭИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что солнечная электростанция является частью большого досугового арт-проекта, состоящего также из площадок для игры в шахматы, настольного тенниса.

"Мы рады, что в волжском филиале появилась уже вторая учебная солнечная электростанция. Этот проект отражает стремление НИУ "МЭИ" к развитию технологий в области возобновляемой энергетики, а также к формированию практико-ориентированной образовательной среды. Для нас важно, чтобы студенты не просто изучали теорию, а имели возможность напрямую работать с современным энергетическим оборудованием и участвовать в реальных проектах, определяющих будущее отрасли", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.