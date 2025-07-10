Не безобидные сувениры. Какие неожиданные вещи нельзя ввозить в Россию?

При пересечении границы туристы нередко сталкиваются с неожиданными таможенными ограничениями. Помимо очевидных запретов, неприятности могут доставить и безобидные на первый взгляд сувениры. Рассказываем, что и почему нельзя ввозить на территорию России

Штраф на таможне можно получить, даже если вы не везете ничего запрещенного. Законодательство Российской Федерации устанавливает общие нормы ввоза предметов в страну, которые распространяются на всех физических лиц, вне зависимости от гражданства. Так, если вы пересекаете границу по воздуху, стоимость ввозимых товаров не должна превышать €10 тыс. при общем весе не более 50 кг, а стоимость ввозимых товаров при пересечении прочих границ (железнодорожных, автомобильных и водных) — €500 и 25 кг.

В остальных случаях разрешенные к ввозу товары подлежат декларированию и облагаются таможенными пошлинами в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса. В противном случае предусмотрена законодательная ответственность (административная или уголовная, в зависимости от характеристик ввозимого товара): это может быть и статья 16.2 КоАП РФ по недекларированию либо недостоверному декларированию товаров, и статья 194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 2 млн рублей и выше.

Как объясняет адвокат по таможенным делам Марат Файзулин, с проблемой "случайной контрабанды" сталкиваются люди, покупающие дорогие швейцарские часы, чья стоимость, несмотря на небольшой вес, может в разы превышать допустимый лимит. "Причем декларировать их, как и другие предметы роскоши, нужно в любом случае, даже если они приобретены в Duty Free", — замечает Файзулин.

Исключения же из вышеописанных правил составляют только товары, купленные на территории стран ЕАЭС, куда входит и Россия. Однако это далеко не единственная таможенная ловушка, в которую может попасть неподготовленный турист, когда вернется домой.

Что еще нужно всегда возить с декларацией? Культурные ценности. К ним относятся картины, иконы, рукописные книги и антиквариат.

Растения и животные на грани исчезновения. Однако важно понимать, что для их ввоза необходимо предоставить соответствующие документы и специальные разрешения. В противном случае это будет нарушение.

Транспортные средства. Приобретенные за границей автомобили и мотоциклы для личного пользования облагаются таможенными пошлинами. Их рассчитывают исходя из характеристик машин.

Государственные награды РФ. К ним относятся ордена, медали и другие знаки отличия.

Оружие и составляющие элементы. Однако частным лицам можно ввозить только гражданское оружие. Стрелковое же оружие военного назначения и его части строго запрещены к ввозу.

Лекарства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, а также медпрепараты психотропного и наркотического характера. Ввоз возможен только для личного применения при наличии подтверждающих медицинских документов. Важно, чтобы разрешающие бумаги были на русском или были дополнены нотариально заверенным переводом. Показать ещё

Семена, живые растения и, неожиданно, картошка

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ "О карантине растений" ввоз физическими лицами для личных и семейных нужд семенного (посадочного) материала не допускается. Это относится и к семенам чиа для добавления в йогурт, и к луковицам редких сортовых тюльпанов. Кроме того, под запрет попадает обыкновенный картофель.

Эта мера помогает предотвратить распространение опасных болезней растений. С похожими целями на территорию РФ запрещен ввоз копченой и сырой рыбы, сырого мяса и разливного молока: в общем, домашние фермерские продукты лучше не привозить.

Однако правильно обработанную еду в заводской упаковке и готовую к употреблению не отберут: в расчете на одно физическое лицо разрешен ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения и до 5 кг продуктов животного происхождения. Также важно помнить, что Россельхознадзор может вводить временные ограничения на ввоз продуктов из отдельных стран.

Драгоценные камни

Бриллианты, рубины и изумруды допускаются к ввозу только в том случае, если являются частью украшения. Необработанные самородки, а также содержащая их руда и лом не пройдут таможенный контроль. То же справедливо и для драгоценных металлов.

Согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 "О мерах нетарифного регулирования", ввоз необработанной руды, драгоценных камней и металлов идет вразрез с интересами государств — членов ЕАЭС: ограничения по их обороту призваны защитить природные ресурсы, предотвратить их незаконную добычу и несанкционированную торговлю.

Рыболовные сети

Если вы увлекаетесь рыбалкой и хотите привезти домой из поездки девайс для любимого хобби, необходимо убедиться, что он соответствует таможенным требованиям. В Россию нельзя привозить узловые сети из синтетических мононитей с диаметром меньше 0,5 мм размером ячеи до 100 мм. Под запрет также попадают электроловильные системы: особые приборы, которые подают в воду электрический ток, на который реагируют рыбы.

Методы рыбного промысла с помощью описанных инструментов считаются варварскими и приводят к переулову. Ограничение ввоза сетей и электроловильных систем на территорию РФ призвано защитить рыбные запасы и предотвратить уничтожение редких видов подводных обитателей.

Сувениры из неизвестных материалов

Часто памятные подарки из отпуска, хоть и выглядят абсолютно безобидно, не подлежит ввозу на территорию Российской Федерации. Таких случаев множество, лучше заранее проверять, какие местные материалы запрещены для ввоза в Россию. Как рассказала ТАСС пресс-служба РСТ, порой туристы, сами того не осознавая, могут везти изделия из экзотических пород дерева или традиционные лекарственные средства, содержащие компоненты редких растений и животных, охраняемых международными конвенциями.

На практике неосведомленность путешественников выливается в забавные изъятия: мармеладки с каннабисом, кактусы из Мексики и даже вулканический радиоактивный песок.

Дубайский шоколад и другие тренды зумеров

В январе текущего года у двух пассажиров, прибывших из ОАЭ в Тюмень, сотрудники российской таможни в сумме изъяли 256 плиток дубайского шоколада, весом более 56 кг и на общую сумму 940 тыс. рублей. Сам по себе нашумевший дубайский шоколад провозить можно, как и другую продукцию для личного пользования, но без уплаты пошлины можно ввозить товары стоимостью не более €10 тыс. и весом не более 50 кг.

То же самое касается и других продуктов питания, например винограда Shine Muskat. Но важно понимать, что эти ограничения вступают в силу только в том случае, если товар был приобретен не в странах ЕАЭС: привезти более 50 кг продукции можно из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Во избежание неприятных ситуаций при возвращении из отпуска рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию о правилах ввоза товаров через официальный сайт ФТС России, Россельхознадзора, а также через мобильное приложение "Таможенный контроль". А можно добавить в избранные данный материал.

Мария Богрянова, Анастасия Давыденко