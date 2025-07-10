На Ставрополье более 1,8 тыс. абонентов остались без воды из-за аварии

В администрации Минеральных Вод сообщили, что водоснабжение восстановят до 19:00 мск

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Повреждение водной магистрали стало причиной отключения водоснабжения для 1,8 тыс. абонентов в Минераловодском округе на Ставрополье, подача воды ограничена в том числе в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Минеральные Воды.

"Временно ограничена подача воды в семи населенных пунктах Минераловодского округа. <...> На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка устраняется аварийная ситуация. В связи с этим, ограничена подача воды для 1 812 абонентов, среди которых больница", - говорится в сообщении.

По данным администрации водоснабжение будет восстановлено до 19:00 мск. Подача воды ограничена в поселке Мирный, селах Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка.