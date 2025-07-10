В Подмосковье капитально отремонтируют 14 мостовых сооружений

На всех объектах работают 139 мостовиков и 20 единиц спецтехники, отметили в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. 14 искусственных сооружений на региональных дорогах, в том числе мосты, путепроводы, надземные и подземный переходы, капитально отремонтируют в Московской области. Работы ведутся в девяти городских и муниципальных округах по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На всех объектах капитального ремонта работают 139 мостовиков и 20 единиц спецтехники. В этом году планируется завершить капитальный ремонт 14 искусственных сооружений - здесь отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, заменят ограждения и системы водоотвода. Кроме того, специалисты завершили планово-предупредительные работы на порядка 200 искусственных сооружениях, на 30 объектах работы продолжаются. Такие работы проводятся ежегодно, чтобы поддерживать искусственные сооружения в нормативном состоянии", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в Дмитровском округе работы ведутся на мосту через реку Хамиловку в городе Дмитрове и у деревни Усть-Пристань на мосту через реку Яхрому, в Химках продолжается ремонт на мостовом переходе через реку Клязьму. В Солнечногорске завершаются работы первой очереди капремонта путепровода на Обуховском шоссе, а в поселке Черкизово Пушкинского округа мостовики продолжают работы второй очереди на сооружении у остановки "Мост".

Также в деревне Поречье Рузского округа в рамках капитального ремонта основного моста через реку Москву специалисты выполняют устройство опор и свай. Также дорожники ведут работы на мостовом сооружении через реку Торгошу у деревни Тураково Сергиево-Посадского округа.