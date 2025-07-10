Свыше 80 жителей Усть-Лабинска прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

Пациент получает результат через 20 минут, отметила главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерия Кулагина

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 80 жителей Усть-Лабинска Краснодарского края приняли участие в анонимном и добровольном экспресс-тестировании на ВИЧ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кубани.

Акция прошла в рамках Всероссийской тематической недели на территории торговой площади, сдать тест можно было бесплатно. Кроме того, в рамках акции специалисты провели консультации по вопросам профилактики заболевания.

"Преимущества экспресс-теста на ВИЧ - наглядность и оперативность. Пациент просто сдает капиллярную кровь и уже через 20 минут получает результат. Во вчерашней акции приняли участие более 80 человек", - приводит министерство слова главного врача Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерия Кулагина.

Вирус иммунодефицита человека передается не только половым путем, но и через кровь. Инфекция может протекать бессимптомно, поэтому регулярные осмотры крайне важны, напоминают в министерстве.

День донора

Также в министерстве напомнили, что 12 июля в станице Новодмитриевской Северского района региона пройдет день донора. Как отмечается, подобные профилактические акции помогают пополнить запасы цельной крови и ее компонентов, а также благоприятно сказываются на здоровье человека, ведь благодаря донации улучшается кровоток и состояние сосудов.

"Прошлые акции были организованы в Тбилисском и Северском районах. Свое активное участие приняли более 90 жителей муниципалитетов, благодаря этому специалистам удалось заготовить около 40 литров цельной крови. Благодарим доноров за их активное участие", - приводят в министерстве слова заместителя руководителя краевой Станции переливания крови Виктории Базнаминой.

Сдать кровь можно будет по адресу: ул. Красная, 80. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Регулярная донация крови благоприятно влияет на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что соответствует одной из основных задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", отмечают в региональном Минздраве.