Хинштейн опубликовал стих бойца СВО о погибшем из-за атаки БПЛА в Курске ребенке

По мнению врио губернатора области, гибель мальчика, который пытался закрыть маму после удара ВСУ, не оставляет равнодушным никого

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал стихотворение участника специальной военной операции (СВО), посвященное пятилетнему мальчику, который погиб в результате атаки ВСУ на городской пляж.

"В знак памяти и скорби рождаются стихи. Одно из таких стихотворений прислал мне участник СВО с позывным Поэт, который находится сейчас на фронте", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

По словам врио губернатора региона, гибель ребенка, который пытался закрыть маму после удара ВСУ на пляже, не оставляет равнодушным никого. Так, бойцы пишут на снарядах имя ребенка и добавляют к нему "За Курск!".

Вечером 8 июля ВСУ с помощью БПЛА целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения.