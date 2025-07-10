На форум "Шум" поступило около 8 тыс. заявок из России

Больше всего заявок сделано из Москвы, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. заявок из всех регионов России и свыше 100 стран мира поступило для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Шум", сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"Завершена регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы "Росмолодежь. Форумы", который пройдет в Калининградской области с 12 августа по 14 сентября. <…> Всего на участие в форуме было подано порядка 8 тыс. заявок со всей России и мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок поступило из Москвы, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Также на участие в форуме были поданы заявки более чем из 100 стран мира. Наибольший интерес образовательная программа вызвала у молодых специалистов из Марокко, Индии, Эфиопии, Демократической Республики Конго, Алжира и Бангладеш.

"Форум "Шум" уже четвертый год подряд становится точкой притяжения для креативной, амбициозной и целеустремленной молодежи со всей России и из других стран. Мы видим, как Калининградская область превращается в пространство, где раскрываются таланты, рождаются идеи и запускаются интересные проекты. Сюда приезжают будущие лидеры, журналисты, авторы и эксперты, чтобы учиться, делиться опытом, расти и создавать", - отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Каждый из образовательных заездов сфокусирован на развитии определенного направления в медиасфере и ориентирован на разные аудитории. Организаторами форума выступают Росмолодежь в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", правительство Калининградской области и АНО "Молодежный центр "Шум".