В Псковской области без электричества остаются 9,5 тыс. жителей

Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что восстановительные работы ведутся силами 109 бригад в составе 339 человек и 111 единиц спецтехники

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Около 9,5 тыс. жителей Псковской области остаются без электричества после прохождения урагана. За минувшую ночь специалисты подключили к электроснабжению более 100 населенных пунктов, об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"За минувшую ночь специалисты "Россети Северо-Запад" подключили к электроснабжению более 100 населенных пунктов, пострадавших от вчерашнего урагана. Без света остаются около 9,5 тыс. жителей региона. Основные повреждения линий планируется восстановить к концу дня", - отмечается в сообщении.

Восстановительные работы ведутся силами 109 бригад в составе 339 человек и 111 единиц спецтехники. В оперативном порядке к устранению последствий непогоды подключены сотрудники МЧС и дорожники. На помощь вышли волонтеры.

По данным Псковского ЦГМС, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северных направлений 5-10 м/ сек. Температура воздуха по области: ночью плюс 12...плюс 17 градусов, днем плюс 22...плюс 27 градусов, по юго-востоку области до плюс 31 градусов.