Первый в Вологодской области гастрофестиваль русской кухни пройдет в августе

По словам губернатора региона Георгия Филимонова, изюминкой мероприятия станет бренд области - вологодское масло

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль русской кухни "Как по маслу" впервые пройдет в Вологодской области 16 августа на территории архитектурно-этнографического музея "Семенково". Изюминкой станет бренд региона - вологодское масло, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Чуть больше месяца остается до нашего первого гастрономического фестиваля русской кухни "Как по маслу". В нем соединим наш символ высокого качества и традиций - знаменитое на весь мир вологодское масло, и живую культуру русского села. Представим продукцию лучших фермеров и мастеров маслоделия, приготовим большой деревенский обед из натуральных местных продуктов и деликатесы на русской печи", - привела пресс-служба слова губернатора.

Атмосферу большого русского праздника создаст музыкальная программа. Она охватит широкий спектр жанров - от живой музыки до фолк-электроники. Также будут организованы театральные представления, частушечные баттлы, аудиоспектакли.

Для гостей накроют большой деревенский обед в лучших традициях вологодского гостеприимства. Вологодское масло - бренд региона - предложат в разных вариациях, в том числе в кашах, приготовленных по историческим рецептам.

Специально для маленьких посетителей будет работать площадка "Огород". Здесь дети смогут "вырастить" продукты для обеда, научиться доить корову, исследовать лабиринт из сена и посмотрят кукольные спектакли. До конца лета пройдет серия из восьми гастрофестивалей, и фестиваль "Как по маслу" станет ее кульминацией.