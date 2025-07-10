Главархив опубликовал онлайн-книгу об истории ТАСС

Она состоит из 22 именных разделов со снимками фотографов агентства с 1940-х по 1980-е годы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Онлайн-книгу об истории ТАСС, которая состоит из 22 именных разделов со снимками фотографов агентства с 1940-х по 1980-е годы, выпустил Главархив Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"10 июля 1925 года постановлением президиума Центрального комитета партии СССР было учреждено Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) - главное информационное агентство страны. К этой знаковой дате Главархив Москвы выпустил онлайн-книгу об агентстве "История в объективе: из наследия мастеров фотохроники ТАСС" и опубликовал ее в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в разделе "Медиатека", подразделе "Библиотека", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в издании представлено 22 именных раздела, расположенных по алфавиту. В каждом из них можно увидеть снимки известных фотографов: Макса Альперта, Александра Батанова, Наума Грановского, Василия Егорова, Евгения Кассина, Георгия Липскерова, Валентина Мастюкова, Николая Рахманова и других, которые отражают историю Советского Союза с 1940-х по 1980-е годы. Все фотографии хранятся в фондах Главархива.

Каждая глава издания посвящена жизни и творчеству фотографов, за краткой биографической справкой следуют фотоработы мастера, расположенные по хронологическому принципу.