Депутат Рады Мазурашу: действия ТЦК вызывают у украинцев ненависть к стране

Георгий Мазурашу отметил, что военкоматы с полицейскими фактически охотятся на граждан Украины

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Действия работников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), применяющих насилие при мобилизации, вызывает у граждан страны чувство ненависти к своему государству. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

"ТЦК с полицейскими фактически охотятся на граждан Украины. В некоторых случаях это вызывает <...> ненависть к своему государству", - сказал он в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция".

По словам Мазурашу, "работа" сотрудников ТЦК не идет на пользу государству и наносит ущерб обороне.

"ТЦК были бы полезным органом во время войны, если бы они качественно и профессионально искали реально пригодных и способных служить", - резюмировал депутат.