В Ростове-на-Дону построили около 200 тыс. кв. м жилья на участках ДОМ.РФ по КРТ

В микрорайоне будут проживать 2 800 семей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Строительство жилья площадью 188 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону в рамках первого проекта комплексного развития территорий (КРТ) завершилось на участках ДОМ.РФ, говорится в сообщении госкомпании.

"Компания "Югстройинвест" завершила строительство жилья в составе жилого комплекса (ЖК) "61 квартал" в Ростове-на-Дону. Всего сдано в эксплуатацию 10 многоквартирных домов общей площадью 188 тыс. кв. м. Это первый проект комплексного развития территории на участках от ДОМ.РФ, находящийся на финальной стадии готовности", - отмечается в сообщении.

Территорию площадью 11,2 га на проспекте 40-летия Победы передали застройщику по итогам аукциона ДОМ.РФ в 2022 году. Помимо жилья, в микрорайоне уже сдан в эксплуатацию детский сад на 200 мест, построен спортивный комплекс, создана инженерная инфраструктура. Сейчас завершается строительство школы на 300 мест, сдать которую застройщик намерен в четвертом квартале этого года. Проект планируется завершить на три года раньше намеченного срока.

В микрорайоне будут проживать 2 800 семей. На территории комплекса обустроены детские и спортивные площадки, прогулочная аллея, выполнен ландшафтный дизайн, проведено озеленение и благоустройство.

"С момента запуска в 2021 году механизма КРТ на неиспользуемых федеральных землях ДОМ.РФ заключил 61 договор на реализацию подобных проектов по участкам площадью 1,6 тыс. га с градостроительным потенциалом более 9 млн кв. м в 34 регионах. Сейчас ведется строительство в рамках 17 проектов КРТ с градпотенциалом 2,6 млн кв. м. В пяти регионах уже введено в эксплуатацию жилье площадью 272 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова.

По его словам, механизм КРТ позволяет значительно сократить инвестиционно-строительный цикл, снизить расходы застройщика на старте и существенно улучшить качество городской среды.