В Запорожской области 11 июля спрогнозировали до 42 градусов тепла

Также в регионе ожидаются кратковременный дождь и гроза

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Жара с температурой воздуха до плюс 42 градусов ожидается в Запорожской области 11 июля, сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на данные ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"До 17:00 [мск] 10 июля, а также во второй половине дня 11 июля на территории региона, исключая прибрежные районы моря, ожидается сильная жара 40-42 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, во второй половине дня и вечером 11 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. В отдельных западных, северо-западных, юго-западных и южных районах - высокая пожароопасность четвертого класса.