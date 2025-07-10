МГЕР открыл в Москве новую площадку для политически активной молодежи

Пространство расположили на территории Рябовской мануфактуры в Даниловском районе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев и председатель "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Антон Демидов провели официальную церемонию открытия в Москве нового лофт-пространства, предназначенного для политически активной молодежи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Новая лофт-площадка МГЕР расположена на территории Рябовской мануфактуры в Даниловском районе Москвы. Как рассказал ТАСС Демидов, ранее площадка для проведения мероприятий и заседаний центрального штаба движения находилась в одном месте - на территории Трехгорной мануфактуры, но теперь эти функции разделены: мероприятия будут проводятся в лофт-пространстве, а место расположения центрального штаба будет на Новой Басманной. Он также сообщил, что 11 июля на новой лофт-площадке пройдет турнир по игре в Counter-Strike 2.

"Лофт выглядит по молодежному", - подчеркнул Якушев в обращении к молодогвардейцам. "Теперь самое главное, чтобы это пространство было наполнено смыслом, чтобы здесь рождались множество хороших идей для развития молодежи и страны"

Дебютным мероприятием на новой площадке МГЕР стал финал дебат-турнира "Что там по дебатам?" в рамках направления "Политический спикер" проекта "Политзавод". Как рассказал ТАСС Демидов, финал турнира состоит из двух дебат-поединков: первый пройдет в Москве, второй - в Санкт-Петербурге. Судьями первого матча финала стали Якушев, руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и политолог Александр Асафов.

Участники дебатов обсудили ряд актуальных тем, касающихся развития образования, социальной политики, патриотического воспитания и участия молодежи в принятии решений.