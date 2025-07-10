Водоканалу Северной Осетии выделили 2,5 млрд рублей субсидии

Глава региона Сергей Меняйло отметил, что за два года работы республиканский водоканал решил многолетние проблемы с водоснабжением в 15 селах

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Водоканалу Северной Осетии выделили из федерального бюджета более 2 млрд рублей в виде субсидии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в ежегодном докладе об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона.

"В прошлом году предприятие получило субсидию в размере более полутора миллиардов рублей, 85% из которых - средства федерального бюджета. А в этом году субсидия составляет 2,5 млрд рублей, из которых более двух миллиардов - федеральный бюджет", - сказал он.

Руководителя региона отметил, что за два года работы республиканский водоканал решил многолетние проблемы с водоснабжением в 15 селах Северной Осетии.

При этом, в республике повысились тарифы на воду, что вызвало негативную реакцию населения. По словам Меняйло, это решение связано с включением республики в федеральную программу, которая позволяет приводить в порядок водопроводы, теплоснабжение, объекты энергетики.

"Да, у этой программы есть меры поддержки и есть свои требования. Одно из требований - постепенное доведение тарифа, например, на воду, до экономически обоснованного уровня. Мы выбрали меньшее из зол - пойти на непопулярный шаг и включиться в программу, нежели заработать себе дешевые баллы одобрения и позволить сетям окончательно превратиться в труху, оставив людей без элементарных благ. Да, это случилось бы лет через пять", - пояснил глава.