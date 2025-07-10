Губернатор Забайкалья поручил проверить гидросооружения в связи с риском подъема р. Читы

Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил в течение суток проверить все гидросооружения региона в связи с риском подъема рек в Чите и Читинском округе после обильных осадков.

"Провели заседание КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС) в связи с сильными осадками. Основной удар приняла Чита - 105 мм, и Читинский округ (Шишкино 72 мм, Бургень 74 мм). Поручил в течение суток проверить все гидросооружения и оперативно устранить недостатки", - написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности, обеспечены необходимыми специалистами, техникой и материалами.

"Пострадавшим от паводков окажем помощь", - заключил Осипов.

Ранее главное управления МЧС по Забайкальскому краю выпустило предупреждение о подъеме воды в реке Чите у столицы региона до неблагоприятной отметки, подтоплении дачных участков и дорог.

8 июля все экстренные службы Забайкальского края были приведены в режим повышенной готовности в связи с угрозой второй волны паводка. За прошедшие сутки циклон принес в центральные районы Забайкалья сильные осадки, в Читинском округе выпало до 100 мм осадков.