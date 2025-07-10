На Ставрополье ограничили движение на автодороге

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что причиной принятия такой меры стало возгорание на полях

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Движение по участку трассы в Туркменском округе на Ставрополье ограничили из-за возгорания на полях. Видимость на участке ограничена, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"На 55-57 км автодороги Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части. На участке с недостаточной видимостью временно ограничено движение. Ситуация осложнена сильным ветром", - говорится в сообщении.

Водителям стоит объезжать этот участок по альтернативным автодорогам: Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новокучерлинский или Владимировка - Мирный.

В Ставропольском крае с середины июня ведется массовая уборка урожая. Всего аграриям предстоит убрать 2,2 млн га. В 2025 году крупные пожары в полях происходили уже более пяти раз.