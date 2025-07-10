Свердловские власти увеличили премию молодым ученым региона

Врио губернатора региона Денис Паслер сообщил, что ее размер теперь составляет 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ об увеличении премии молодым ученым региона с 200 до 300 тыс. рублей. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Подписал указ об увеличении с 200 до 300 тыс. рублей премий молодым ученым Свердловской области. Сегодня перед нами стоит важная задача по достижению технологического лидерства. Для этого нам необходимы молодые и амбициозные люди, их прорывные идеи", - написал он.

По словам Паслера, свердловские университеты обучают порядка 125 тыс. студентов по разным направлениям, которые способны удовлетворить практически любые потребности экономики и социальной сферы. "В Свердловской области ядром инновационной работы является Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Только в прошлом году участники НОЦ получили более 400 патентов, и все они в приоритетных областях. Продолжим работу в рамках научно-образовательного центра", - отметил он.

Кроме того, приоритетным направлением работы является укрепление связи образования, науки и производства. Паслер добавил, что у региона есть все возможности для обеспечения технологического лидерства России во многих отраслях - это было презентовано на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Наш ежегодный конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области для молодых ученых способствует развитию научной мысли, стимулирует инновационные исследования", - рассказал Паслер и отметил, что 300 тыс. рублей получит каждый победитель в 20 номинациях.

Даты проведения конкурса станут известны до осени 2025 года.