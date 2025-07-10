В Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 40%

Показатель составил 0,6 на 100 тыс. населения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 40% по итогам полугодия при сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"По итогам шести месяцев этого года смертность от туберкулеза снизилась на 40% в сравнении с прошлым годом. Данный показатель составил 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в июне прошлого года он был - 1,0 на 100 тыс. населения", - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также он отметил, что работа по своевременной диагностике туберкулеза, его профилактике и эффективному лечению продолжается. Благодаря этому также удается снижать показатели заболеваемости и смертности.

Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи пациентам с туберкулезом в Подмосковье работают шесть стационаров с общим коечным фондом 905 коек.

В пресс-службе отметили, что профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.