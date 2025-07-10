Тихвин стал столицей "Серебряного ожерелья России"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что новый статус позволит привлечь больше внимания путешественников к этому древнему городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тихвин стал столицей межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России". Новый статус позволит привлечь больше внимания путешественников к этому древнему городу, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Тихвин - столица Серебряного ожерелья России. Для хлебосольной Ленобласти это возможность привлечь внимание гостей к поселениям и маршрутам, которые находятся чуть в стороне от "топовых" направлений, получить дополнительный импульс к развитию поселений через сферу гостеприимства. Тихвин станет хорошим примером для всех исторических поселений: утвержден мастер-план развития города, график приема межрегиональных и всероссийских событий: Молодежных зимних игр, международного фестиваля молодых оперных певцов, фестиваля детского кино", - отметил глава региона.

Дрозденко также анонсировал появление в Тихвине первого интерактивного музея музыки в отреставрированном Доме культуры и открытие нового выставочного павильона на базе музея Римского-Корсакова. "В 2026 начнем масштабный ремонт дорог после полного обновления инженерных сетей; в 2027 - введем в строй новую школу, начнем строительство ледовой арены. По соглашению в городе будет построен и современный отель", - добавил Дрозденко.

Тихвин был впервые упомянут в летописях еще в 1381 году. Одной из главных достопримечательностей города является Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь XVI века. В обители хранится одна из самых чтимых российских икон - Тихвинская Явленная Чудотворная икона Божией Матери, известная с 1383 года. Среди других объектов, которые относят к "золотому фонду" не только области, но и всего северо-запада России, - дом-музей композитора Николая Римского-Корсакова и знаменитая Тихвинская водная система XIX века.

"Серебряное ожерелье России" - это межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих населенные пункты северо-запада страны, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект реализуется под эгидой полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2024 году столицей проекта была Старая Русса Новгородской области.