Курские власти организуют и оплатят похороны погибшего при атаке ВСУ ребенка

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что организацию похорон сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова ведомство взяло на себя

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Курской области возьмут на себя организацию и расходы на похороны ребенка и двух взрослых, которые погибли в результате атаки ВСУ на городской пляж. Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова организованы силами ведомства, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Организацию и расходы на похороны Анатолия и еще двоих погибших возьмем на себя. Это самое малое, что мы можем сделать для семей. Похороны сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова организованы силами ведомства. Конечно, не оставим без поддержки родных и близких всех, кто стал жертвой этой чудовищной атаки", - написал он.

Мама мальчика в настоящее время находится в тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского. Хинштейн находится на связи с отцом погибшего ребенка. "Мальчик Толя закрыл собой самого близкого и родного человека - маму. Через три дня ему должно было исполниться шесть лет, смерть ребенка - самый страшный кошмар для родителей, такого не пожелаешь даже врагу", - добавил врио губернатора.

В Курской областной больнице находятся еще пять человек, пострадавших в результате атаки на городской пляж. Власти также окажут им всю необходимую помощь.