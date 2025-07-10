На площадках "Лета в Москве" выступления перевели на закрытые сцены из-за жары

В столице обновился температурный рекорд для 10 июля впервые с 1996 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мероприятия на площадках проекта "Лето в Москве" не отменяются, но из-за жаркой погоды выступления переведены на закрытую от солнца сцену, обеспечено дежурство медицинской службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"В столице сегодня обновился температурный рекорд для 10 июля впервые с 1996 года, сообщили в Гидрометцентре России. При этом на площадках "Лета в Москве" продолжаются запланированные в программе мероприятия. Безусловно, организаторы учитывают температурный режим и стараются обеспечить максимальный комфорт и для артистов, и для гостей мероприятий. На данный момент все выступления переведены на закрытую от солнца сцену", - сказал собеседник агентства.

Мероприятия, которые должны были пройти на открытой сцене на Площади Революции, перенесены на закрытую сцену на Манежной площади.

По его словам, на площадках обеспечено дежурство медицинской службы. "Гостям фестиваля рекомендуем также заботиться о себе, выбирая более легкую и натуральную одежду, не забывать про головные уборы, солнцезащитные средства и питьевую воду", - добавил он.