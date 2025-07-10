Жителей пяти населенных пунктов Ростовской области ограничат в воде из-за аварии

В связи с большой протяженностью системы выйти на штатный режим водоснабжения планируется к 08:00 мск 15 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Жители города Гуково и четырех хуторов Красносулинского района будут с 23:00 мск четверга до утра 15 июля без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, вызванной перебоями в электроснабжении. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"В связи с перебоями в электроснабжении вышел из строя насосный агрегат и остановлена насосная станция 4-го подъема (ГГВ). В связи с низким уровнем воды в резервуарах насосных станций 5-го и 6-го подъемов с 23:00 мск 10 июля будет ограничено водоснабжение по направлениям: город Гуково, Красносулинский район - хутора Платово, Ясный, Молоканский, Первомайский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с большой протяженностью системы выйти на штатный режим водоснабжения планируется к 08:00 мск 15 июля. Ремонтно-восстановительные работы выполняют бригады ГУП РО "УРСВ". Для жителей организован подвоз воды по заявкам.