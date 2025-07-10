СЖР обратился в международные организации из-за ситуации с "Sputnik Азербайджан"

В союзе отметили, что отсутствие доказательств, препятствие работе агентства со стороны азербайджанских властей свидетельствуют о "целенаправленном давлении на независимую журналистику"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) направил в международные организации, журналистские и правозащитные ассоциации официальное письмо в связи с задержанием в Азербайджане главы информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщается на сайте союза.

"Союз журналистов России выражает глубокую обеспокоенность и решительный протест в связи с продолжающимся произволом в отношении журналистов информационного агентства "Sputnik Азербайджан" - главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, незаконно задержанных 30 июня в Баку. Мы обращаемся к вам с настоятельным призывом вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению наших коллег. <...> Союз журналистов России призывает вас принять срочные меры для защиты прав журналистов", - говорится в тексте письма.

Там отмечается, что отсутствие доказательств, препятствие работе агентства "Sputnik Азербайджан" со стороны азербайджанских властей свидетельствуют о "целенаправленном давлении на независимую журналистику". В письме СЖР требует предоставить беспрепятственный доступ к задержанным для российских дипломатов и адвокатов, провести независимое расследование обстоятельств ареста с предоставлением полной информации о действиях властей, а также прекратить давление на журналистов и обеспечить их права на профессиональную деятельность в соответствии с международными стандартами.

"Мы призываем международное сообщество не оставаться в стороне от этого вопиющего нарушения прав журналистов. Союз журналистов России будет внимательно следить за развитием ситуации и предпримет все возможные меры для защиты своих коллег и восстановления справедливости", - уточняется в обращении.

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе главы "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля Хатаинский районный суд города Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.

Журналистам "Sputnik Азербайджан" были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана. В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.