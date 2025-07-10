Посол Белоруссии в России дал старт строительству новой школы под Воронежем

Школу построят к началу 2027/28 учебного года

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Церемония закладки памятного знака в честь начала строительства новой школы прошла в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области при участии губернатора Александра Гусева и посла Белоруссии в РФ Александра Рогожника. Школу в рамках длящегося не первый год сотрудничества белорусских подрядчиков с регионом построят к началу 2027/28 учебного года, передает корреспондент ТАСС.

"Проект нам известен, в прошлом году уже в эксплуатацию ввели [построенное по нему здание] в одном из районов. Хороший проект, на самом деле, [хотя] первое здание строилось с большими проблемами. Но теперь понимаю, что наши уважаемые подрядчики и уже отработанные проектные решения позволят нам в короткие сроки все сделать", - сказал перед торжественной церемонией губернатор Александр Гусев, уточнив у строителей готовность возвести объект к августу 2027 года - за 24 месяца вместо предполагаемых проектом 28.

Учебное заведение рассчитано на 1 101 человека, общая площадь - более 20 тыс. кв. м. В апробированный проект внесут минимальные изменения, связанные с геологией. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, ввод объекта в эксплуатацию, намеченный на лето 2027 года, повысит уровень жизни сельского населения, престиж проживания и работы в сельской местности, а также позитивно скажется на развитии системы непрерывного образования и ее соответствии потребностям экономики.

Здание будущей школы будет разделено на несколько функциональных блоков - учебный, физкультурный, пищеблок. При этом его конструктивной особенностью является каркас с монолитным перекрытием и заполнением мелкоштучным материалом. На прилегающей территории будут находиться спортивное ядро, котельная, водозаборная скважина, в шаговой доступности - детский сад.

"Мы не подведем, это не первый объект", - заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник, добавив, что сотрудничество Воронежской области с белорусскими строителями может служить примером для других регионов.

Среди важных для региона строительных проектов, реализованных при участии белорусских строителей, есть образовательный центр "Содружество", известный как Мегашкола и рассчитанный на более чем 2,8 тыс. учеников, а также реконструкция стадиона "Факел", на котором одноименная команда временно проводит игры в ожидании строительства нового стадиона в центре города. Эту арену на месте легендарного Центрального стадиона профсоюзов тоже планируют возводить при участии белорусских специалистов.