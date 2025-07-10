Здунов: создание "семейного совета" позволит получать обратную связь от граждан

Глава Республики Мордовия отметил, что необходимо избегать "размывания ответственности" и стараться концентрироваться на нескольких основных мерах поддержки

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Создание формата "семейного совета", при котором граждане смогут давать обратную связь о получении мер, направленных на поддержку семьи и многодетности, даст возможность эффективнее выстраивать соответствующую работу на региональном и федеральном уровнях. Такое мнение на форуме "Территория смыслов" сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Мы считаем, что нужно создавать, не то, что какой-то коллегиальный орган, нужно постоянно действующий семейный совет. <...> Нужна постоянная обратная связь [от граждан]. Я думаю, что постоянная обратная связь, не в виде совета заседающих, а такая обратная связь от людей, она сейчас очень поможет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных форматах взаимодействия между семьями и государством для повышения эффективности инструментов поддержки.

Здунов также подчеркнул, что необходимо избегать "размывания ответственности" и стараться концентрироваться на нескольких основных мерах поддержки. "Размывание ответственности и размазывание денежных средств <…> - никакой результат не получишь. Вот наша сейчас задача начать концентрироваться. <…> Лучше сделать две-три меры, но они сработают", - добавил глава Мордовии.

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" будет проходить в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Форум состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем 5 дней. Образовательная программа включает в себя лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В 2025 году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).