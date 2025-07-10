В Москве 10 июля стало рекордным по теплу

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в этот день воздух прогрелся до плюс 33,9 градуса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Погода 10 июля в Москве побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день воздух прогрелся до плюс 33,9 градуса - на 0,2 градуса выше, чем было зафиксировано несколькими часами ранее, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве (ВДНХ) - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет плюс 33,9 градуса. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 35,4 градуса. В Подмосковье жарче всего в Черустях - плюс 34,9 градуса", - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Леус отметил, что на территории Европейской России в Ростовской области максимум составил плюс 39,1 градуса.