В Поморье участников программы "Защитники. Под крылом Архангела" обучат 37 наставников

Цель программы - помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий, приобрести новые компетенции и успешно адаптироваться к мирной жизни

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Участников кадровой программы Архангельской области для бойцов спецоперации "Защитники. Под крылом Архангела" будут обучать 37 наставников, которыми станут члены регионального правительства, главы муниципалитетов, представители депутатского корпуса, а также губернатор Александр Цыбульский. Об этом сообщается на сайте Архангельского областного собрания депутатов.

"Участники региональной кадровой программы для бойцов спецоперации встретились со своими наставниками для определения целей практики и выстраивания программы стажировки. Со слушателями программы будут работать 37 наставников - эксперты с большим управленческим опытом. Среди них губернатор Архангельской области, члены правительства, главы муниципалитетов, представители депутатского корпуса, учреждений и организаций Поморья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к обучению приступили 40 человек, еще 32 участника проекта присоединятся к программе после завершения военной службы. Цель программы - помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий, приобрести новые компетенции и успешно адаптироваться к мирной жизни.

"Вы приняли для себя важное решение: получить новые компетенции и поучаствовать в жизни общества. Для всех нас это большая ответственность и значимая работа. Александр Цыбульский как губернатор, руководитель и лидер программы поставил перед нами задачу подойти к этому процессу неформально, с личным вниманием, поделиться со слушателями курса своими навыками и опытом в управлении различными сферами экономики региона. Уверен, каждый из вас достигнет своей цели, впереди интересные насыщенные месяцы работы", - приводятся слова первого заместителя губернатора Архангельской области - председателя правительства региона Алексея Алсуфьева.

Образовательный курс, разработанный Корпоративным университетом правительства Архангельской области, включает шесть очных модулей, дистанционное обучение и подготовку индивидуальных проектов.

"Я очень внимательно подошла к выбору участников среди всех слушателей нашего образовательного курса, чтобы определить тех людей, которым точно смогла бы быть полезна как наставник. К примеру, с одним из ребят, которого мне предстоит курировать, я смогу поделиться всеми накопленными знаниями в сфере образования, поскольку в дальнейшем он хочет проявить себя в педагогической деятельности и направлении патриотического воспитания подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба председателя Архангельского областного собрания Екатерину Прокопьеву.

О программе

Проект "Защитники. Под крылом Архангела" является продолжением президентской инициативы "Время героев". По окончании программы выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по программе "Государственное и муниципальное управление. Защитники. Под крылом Архангела". Это поможет им в будущем трудоустроиться в исполнительные и законодательные органы власти, органы местного самоуправления, на предприятия и в организации, принимать активное участие в политической жизни Архангельской области.