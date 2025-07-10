Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась в три раза

Как уточнили в официальном канале о ситуации на подходах к мосту, время ожидания составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Количество машин в очереди к Крымскому мосту по состоянию на 23:00 мск сократилось до 300. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 15:00 мск в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи стояли 900 транспортных средств, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было. Время ожидания составляло около трех часов.

"23:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа.