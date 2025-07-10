В Новгородской области все социально значимые объекты подключили к электроснабжению

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, отметил врио губернатора региона Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Все социально значимые объекты, оставшиеся ранее без электричества из-за непогоды, в настоящий момент подключены к электроснабжению в Новгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

"Все социальные объекты подключены к электроснабжению", - написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 00:00 мск 11 июля в Холмском, Мошенском, Солецком, Окуловском, Шимском и Новгородском округах без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов, в которых проживают 1 546 человек.