РБК: российские разработчики попросили заменить операционную систему для ЕГЭ

Использование иностранного ПО угрожает стабильности экзаменационного процесса, считают в Ассоциации разработчиков программных продуктов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) направила письмо в адрес Минцифры с просьбой заменить программное обеспечение для проведения ЕГЭ на системы российского производства. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на копию документа.

Текущие рекомендации Рособрнадзора по проведению ЕГЭ предписывают, что проводить экзамен можно только с использованием системы Windows от американской компании Microsoft. В письме отмечается, что это правило противоречит действующему законодательству. Закон обязывает все госучреждения использовать для работы только отечественное ПО.

По мнению представителей АРПП, использование иностранного ПО угрожает стабильности экзаменационного процесса из-за возможного прекращения поддержки системы Windows со стороны разработчика из-за санкций. Также ассоциация указала, что использование иностранных систем может привести к утечке персональных данных.

По данным РБК, разработчики предлагают интегрировать экзамены отечественными операционными системами (Astra Linux от ГК "Астра", РЕД ОС от "Ред софт", ALT Linux от "Базальт СПО" и "РОСА ОС" от "НТЦ ИТ РОСА").