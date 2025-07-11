В Приморье аномальную жару сменят дожди и грозы

Во Владивостоке возможен туман

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Дожди и грозы, а также похолодание придут на смену аномально жаркой погоде в Приморье. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.

Начиная с 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит рекорд температуры воздуха.

"В начале следующей недели, 14-15 июля, погода в Приморском крае ожидается неустойчивой. Над краем один за другим будут смещаться атмосферные фронты, вызывая местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни с грозами", - рассказала Коридзе, отметив, что во Владивостоке возможен туман.