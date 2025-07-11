Level Group: 48% поступающих в Москву абитуриентов не готовы жить в общежитии

Как выяснилось в исследовании компании, личное пространство критически важно для большинства современных студентов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Половина абитуриентов, подавших документы в столичные вузы, не готовы жить в общежитии, так как негативно относятся к ограничению личного пространства. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Level Group, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В онлайн-опросе приняли участие более 1,2 тыс.абитуриентов в возрасте от 17 лет из городов-миллионников РФ.

"Каждый второй абитуриент (48%), поступающий в Москву, не готов жить в общежитии. Выяснилось, что личное пространство критически важно для большинства современных студентов. Так, 11% абитуриентов признаются, что относятся к жизни в общежитии крайне негативно и никогда бы не согласились там жить" - говорится в итогах исследования.

Аналитики также отметили, что 37% абитуриентов воспринимают общежитие как вынужденный вариант в случае, если нет другого жилья. 40% относятся к нему нейтрально и не против жить там при необходимости. Лишь 12% респондентов считают общежитие отличным способом найти друзей и сблизиться с сокурсниками, сказано в итогах исследования.

"Результаты опроса показали, что большинство учеников, которые поступили на платную основу, собираются жить в квартире (66%) и лишь 30% выбирают общежитие. Среди учеников на бюджете в общежитии планируют остановиться 36% абитуриентов", - сообщили в пресс-службе компании.

В итогах анализа говорится, что для части поступающих вопрос жилья становится решающим при выборе университета. По данным опроса, 10% абитуриентов готовы отказаться от поступления в более престижный вуз, если в другом учебном заведении им гарантируют комфортное общежитие. В то же время большинство (90%) выбирают вуз прежде всего по качеству образования и считают, что "жилищный вопрос" можно решить во вторую очередь.