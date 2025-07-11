В ГД предложили внести помогающие бойцам СВО организации в список социальных НКО

Законопроект инициировала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первой замглавы фракции "Справедливая Россия -За правду" Яной Лантратовой внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о включении организаций, оказывающих поддержку ветеранам СВО и членам их семей, в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку. Об этом парламентарий сообщила ТАСС.

"Вносим в Госдуму межфракционный законопроект, который направлен на расширение мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Эти организации уже много лет помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и теперь мы хотим усилить их возможности в работе с ветеранами боевых действий и членами их семей", - сказала Лантратова.

Законопроект был инициирован ей и проработан комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Соавторами выступили 18 сенаторов, в том числе первый заместитель председателя Совфеда Владимир Якушев, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко и 40 депутатов, в числе которых вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Петр Толстой, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

О подробностях законопроекта

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в статью 31 федерального закона "О некоммерческих организациях", дополнив перечень видов деятельности СО НКО, которые могут получать поддержку от государства. В частности, речь идет о мероприятиях по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, а также об оказании им психологической помощи. "Это крайне важно, ведь многие участники специальной военной операции и члены их семей нуждаются не только в материальной поддержке, но и в помощи на пути возвращения к мирной жизни", - подчеркнула Лантратова.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время некоммерческие организации ограничены в получении предусмотренных для СО НКО мер поддержки со стороны государства.

По словам Лантратовой, благодаря предлагаемым изменениям организации смогут претендовать на различные меры поддержки, в частности, финансовые и имущественные (субсидии, гранты получение во владение и пользование государственного и муниципального имущества), а также на льготы по уплате налогов. "Таким образом, предлагаемые изменения позволят организациям сосредоточиться на главном - помощи тем, кто защищал нашу страну, а также их близким", - заключила она.