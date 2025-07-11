Краснодар занимает третье место в России по объему строительства

Как сообщил вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной компании "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко, конкуренция среди застройщиков крайне высока, но возможности для снижения цен у девелоперов ограничены

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Краснодар входит в тройку лидеров в стране по объемам строительства, достигнув 5,2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной компании "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко.

"Рынок недвижимости Краснодара затоварен. По данным сервиса ДОМ.РФ Краснодар занимает 3 место в стране по объему строительства - 5,2 млн кв. м, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Конкуренция среди застройщиков крайне высока, но возможности для снижения цен у девелоперов ограничены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в продаже находится не менее 2,7 млн кв. м жилья в новостройках. С начала года в среднем продается около 48 тыс. кв. м в месяц, уровень распроданности составляет менее 40%, добавил Кравченко.

По итогам 2024 года Краснодарский край стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.