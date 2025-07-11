Водные маршруты запустят от бывшего завода XVIII века на Урале

В пресс-службе креативного кластера "На заводе" сообщили, что планируется запустить маршрут через исторический центр Сысерти, берег леса Белой глины, заводы, а также санаторий "Луч"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Маршруты по воде на речном трамвае запустят от бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, который был возведен в XVIII веке в Сысерти Свердловской области, до действующего завода "Фарфор Сысерти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе креативного кластера "На заводе".

"Маршрут прогулок предусматривает не только красивый обзор исторического центра с воды, но и путешествие по волнам до действующего завода "Фарфор Сысерти". Там можно будет увидеть своими глазами, как в цехах создается искусство, самостоятельно расписать красками посуду и угоститься на бранче черемуховыми блинами с травяным чаем из фарфорового сервиза", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что планируется запустить маршрут через исторический центр Сысерти, берег леса Белой глины, заводы, а также санаторий "Луч", в котором лечились зажиточные свердловчане XVIII века. Трамвай проплывет по рекам Сысерть и Черная, а также по Сысертскому пруду.

На территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Свердловской области расположен креативный кластер "На заводе". На территории завода летом проходит фестиваль "Лето на заводе". Проект входит в программу акселерации "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер.