Песков отметил, что россияне устали от обилия новостей

Пресс-секретарь президента сказал, что растет спрос на целевую информацию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обилие разнородных новостей из множества источников, очевидно, утомило россиян - люди начинают тяготеть к более глубоким, аналитическим материалам. Такую тенденцию отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу "Эксперт".

"Уже сейчас чувствуется сильная усталость от потребления больших объемов информации, обилия разноплановых источников, - указал Песков. - Тенденция разворачивается в другую сторону. Люди начинают тяготеть к комфортным, проработанным и достоверным материалам".

Так он ответил на вопрос, как долго продлится тренд на потребление огромного количества новостей, причем коротких и зачастую упрощенных.

Индивидуальный подход

Пресс-секретарь президента констатировал, что растет спрос на целевую информацию. Например, кому-то может быть важна аналитика о конкретном секторе металлургии.

"Есть огромный пласт важных секторальных тем, которые представляют общественный интерес. При этом мало кто их анализирует и обсуждает публично. Например, я практически не вижу ни в одном издании попыток разобраться в том, с какими проблемами столкнулась автомобильная или авиационная промышленность, и как их можно было бы решить", - поделился Песков.

В пример он привел ситуацию в автопроме. "Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - объяснил Песков.

Во всем мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам, добавил пресс-секретарь президента. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. "Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - обрисовал проблему Песков.

Подспорье для властей и бизнеса

Есть и более масштабные темы, которые, хотя и фигурируют в информационной повестке, но обсуждаются в общем смысле, отметил Песков.

"Например, сейчас много говорится про суверенную экономику. Тот же Китай, благодаря огромной емкости внутреннего рынка, способен существовать сам в себе. Но мы не должны на него равняться, потому что в России проживает 140 млн человек. Поэтому возникает вопрос, может ли наша экономика быть эффективной, если станет ориентироваться только на внутренний рынок. Сильно ли поменяется ситуация, если мы начнем активнее поставлять товары на рынок СНГ?" - предложил задуматься пресс-секретарь президента.

Песков уверен, что СМИ стоит обсуждать такие темы и "помогать тем самым бизнесу, экономическому блоку правительства, аналитикам, академическим кругам". "Уверен в том, что этот анализ очень востребован", - подытожил он.