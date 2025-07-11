Аэропорт Пулково отправляет и принимает рейсы по временной схеме

Указанная договоренность была достигнута с соответствующими органами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в период с 08:45 до 09:45 мск отправляет и принимает рейсы по временной схеме, сообщает пресс-служба Росавиации. Ранее в аэропорту были введены временные ограничения.

"В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, указанная договоренность была достигнута с соответствующими органами. В целях обеспечения безопасности в регионе со стороны Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта.

Ранее пресс-служба Росавиации передавала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Пулково.