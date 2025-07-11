В Карелии запретили публиковать информацию о применении беспилотников

В правительстве региона сообщили, что эта мера направлена на минимизацию рисков утечки конфиденциальных данных

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб Республики Карелии принял решение о запрете на публикацию информации о беспилотниках, введя некоторые ограничения. Этот шаг направлен на минимизацию рисков утечки конфиденциальной информации, сообщили на сайте правительства региона.

"Не допускаются <...> публикация и распространение информации об возможном использовании и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов, в том числе сведений, которые могут указать их тип, места нахождения, траектории полета, атакованные объекты и факты поражения БПЛА", - сказано в сообщении.

Под запрет также подпало распространение фото- и видеоматериалов о расположении объектов Минобороны России, систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, мостов, иных критически важных и потенциально опасных объектов на территории региона.

Введенные запреты не распространяются на работу уполномоченных органов власти. Указанные материалы могут размещать средства массовой информации, учрежденные исполнительными органами и органами местного самоуправления региона, включая их аккаунты и официальные страницы в соцсетях.

За неисполнение ограничений к нарушителям могут применить меры ответственности.